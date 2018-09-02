Українець Кравець відзначився асистом у Сегунді. ВІДЕО

Український захисник Василь Кравець зробив результативну передачу за Луго у матчі іспанської Сегунди.

Кравець допоміг своїй команді перемогти у матчі проти Нумансії - 3:2.

Українець провів на полі всю гру, за рахунку 0:2 на 49-й хвилині він віддав гольовий пас Іріомі Гонсалесу.

21-річний Кравець відзначився асистом у другому матчі поспіль за Луго, за який він у нинішньому сезоні зіграв три матчі.

Раніше, Реал орендував українського голкіпера Андрія Луніна Леганесу.

Нагадаємо, Лунін за умовами угоди не зміг зіграти за Леганес проти Реалу в 3-му турі чемпіонату Іспанії.

Джерело - Чемпіон.