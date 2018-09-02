Як Реал познущався над командою Луніна у Ла Лізі. ВІДЕО

У 3-му турі чемпіонату Іспанії Реал розтрощив Леганес, якому орендував українця Андрія Луніна.

Перемогу мадридцям приніс дубль Каріма Бензема та голи Гарета Бейла і Серхіо Рамоса з пенальті. Леганес відповів реалізованим одинадцятиметровим Гуідо Каррільо.

Андрій Лунін, за умовами орендної угоди, не міг зіграти за свою нову команду проти Реалу.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

3-й тур

1 вересня

Реал - Леганес 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Бейл, 1:1 - 24 (пен.) Каррільо, 2:1 - 50 Бензема, 3:1 - 61 Бензема, 4:1 - 66 Рамос (пен.)

Нагадаємо, Реал на один сезон орендував Андія Луніна Леганесу.

Раніше, мадридський клуб купив за 22 млн євро у Ліона Маріано Діаса.

Джерело - Чемпіон.