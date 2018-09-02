Українець Хобленко у дебютному матчі приніс перемогу брестському Динамо. ВІДЕО

Український форвард Олексій Хобленко у дебютному матчі забив переможний гол за брестське Динамо у чемпіонаті Білорусі.
У матчі 20-го туру чемпіонату Білорусі Хобленко вийшов на заміну наприкінці другого тайму та вже за 2 хвилини відзначився голом.
Динамо, яке з 65-ї хвилини грало у меншості, але перемогло Мінськ з рахунком 2:1.
Хобленко перейшов до брестського клубу влітку з Чорноморця.
Нагадаємо, у липні брестське Динамо позбулося екс-форварда збірної України Артема Мілевського.
Водночас, з посади президента білоруського клубу може піти легендарний аргентинець Дієго Марадона.
Джерело - Чемпіон.