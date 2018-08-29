Реал повернув свого гравця за 22 млн євро

Мадридський Реал повернув Маріано Діаса з Ліона за 33 мілйона євро.

Про це повідомляє betnews365.com з посиланням на сайт Ліона.

Реал заплатив за Діаса 33 мільйона. При цьому клуб формально віддасть 35% цієї суми (11,55 млн євро) Реалу, який продав футболіста Олімпіку минулого літа за 8 мільйонів, включивши в контракт пункт про відсоток з наступного продажу футболіста.

Виходить, що мадридський клуб заплатить фактично 21,5 мільйона.

Ще 3 мільйони євро Ліон отримає в залежності від виступів "вершкових" в єврокубках.

Також для французького клубу передбачені 15% від суми можливого подальшого трансферу Маріано.

Маріано після переходу в Ліон швидко став важливим гравцем атаки.

На рахунку форварда 21 гол і 7 результативних передач в 48 матчах за французьку команду.

Реал спочатку не планував покупку ще одного нападника, але в останні дні активізувався в цьому напрямку на прохання головного тренера Хулена Хулен Лопетегі.

Маріано повинен скласти конкуренцію Каріму Бензема.

В системі мадридського клубу Діас тренувався і грав з 2011 по 2017 рік.

У свою чергу Ліон вже знайшов заміну Маріано.

Завтра Ткачі можуть оголосити про покупку форварда Муси Дембеле з Селтіка за 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, сьогодні, 29-го серпня за Діаса Реал боровся з Севільєю.

Також, фанати Реала обирають нову сімку.

Джерело - betnews365.com.