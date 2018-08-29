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Платіні: Я не розумію трансфер Роналду в Ювентус

Сьогодні 21:05 180 0
Платіні: Я не розумію трансфер Роналду в Ювентус
Мішель Платіні

Екс-президент УЄФА Мішель Платіні не розуміє логіку трансферу Кріштіану Роналду в Ювентус.

Про це повідомляє sportarena.com з посиланням на L’Equipe.

"Я вважаю дивним в 33 роки відхід з свого клубу, з яким він виграв три Кубки чемпіонів поспіль", - заявив Платіні.

"Коли мені було 32, багато команд хотіли мене купити. Але я пішов з футболу, тому що втомився ".

Платіні також поставив собі запитання, проявив ініціативу Ювентус або послуги португальця запропонував італійцям його агент Жорже Мендеш.

"Я не розумію цей трансфер", - підсумував француз.

Платіні виступав за Ювентус в період 1982-87 років, сумарно провівши за клуб 222 матчі і забивши 103 голи.

Нагадаємо, Платіні вважає, що відеоповтори вб'ють футбол.

Джерело - sportarena.com.

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