Реал розтрощив команду Луніна, Атлетико поступився Сельті у Ла Лізі

У 3-му турі чемпіонату Іспанії Реал переміг нову команду українця Андрія Луніна - Леганес, а Сельта завдала поразки Атлетико.
Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга
3-й тур
1 вересня
Реал - Леганес 4:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 17 Бейл, 1:1 - 24 (пен.) Каррільо, 2:1 - 50 Бензема, 3:1 - 61 Бензема, 4:1 - 66 Рамос (пен.)
Сельта - Атлетико 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 Гомес, 2:0 - 52 Аспас
🏁 FP: @realmadrid 4-1 @CDLeganes (@GarethBale11 17', @Benzema 48', 61', @SergioRamos 66'; Carrillo 24' (p)). #Emirates | #RMLiga pic.twitter.com/XmwS8nGe7c— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 1 сентября 2018 г.
Нагадаємо, Реал орендував українського голкіпера Андрія Луніні Леганесу.
Раніше Реал повернув за 22 млн євро з Ліона свого колишнього гравця Маріано Діаса.
Джерело - Чемпіон.