Реал розтрощив команду Луніна, Атлетико поступився Сельті у Ла Лізі

У 3-му турі чемпіонату Іспанії Реал переміг нову команду українця Андрія Луніна - Леганес, а Сельта завдала поразки Атлетико.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

3-й тур

1 вересня

Реал - Леганес 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Бейл, 1:1 - 24 (пен.) Каррільо, 2:1 - 50 Бензема, 3:1 - 61 Бензема, 4:1 - 66 Рамос (пен.)

Сельта - Атлетико 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Гомес, 2:0 - 52 Аспас

Нагадаємо, Реал орендував українського голкіпера Андрія Луніні Леганесу.

Раніше Реал повернув за 22 млн євро з Ліона свого колишнього гравця Маріано Діаса.

Джерело - Чемпіон.