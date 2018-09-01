Хачеріді: До ПАОК міг перейти ще два роки тому

Євген Хачеред розповів, що два роки тому мав пропозицію про перехід із Динамо до грецького ПАОК

Про це повідомляє офіційний сайт ПАОК.

"Розмови про перехід велися ще два роки тому, але тоді все залишилося на рівні переговорів. Тоді клуби не домовилися. Це не залежало від мене", - сказав Хачеріді.

Хачереді перейшов до ПАОК на правах вільного агента, після того, як у нього закінчився контракт із Динамо.

Нагадаємо, ПАОК вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись португальській Бенфіці.

Раніше Євген Хачереді показав у Москві фанам Спартака щитки кольорів українського прапора.

Джерело - Офіційний сайт ПАОК.