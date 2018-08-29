Шахов та Хачеріді вилетіли з Ліги Чемпіонів

ПАОК, в якому грають Євген Шахов та Євген Хачеріді, програв матч-відповідь плей-офф раунду проти Бенфіки і вилетів з Ліги Чемпіонів.

ПАОКу вдалося відкрити рахунок на 13-ій хвилині, здавалося що грецький клуб в одному кроці від групового раунду ЛЧ (перший матч завершився з рахунком 1:1).

Однак вже на 20-ій хвилині Бенфіка відіграла один гол. На 26-ій арбітр призначив пенальті у ворота ПАОКа і Бенфіка вийшла вперед.

Наприкінці першого тайму португальці забили втретє і майже закрили питання по переможцю.

На початку другого тайму суддя знову призначив пенальті у ворота ПАОКа, 4:1 і Бенфіка проходить в груповий етап.

Ліга Чемпіонів

Раунд плей-оф

29 серпня

ПАОК - Бенфіка 1:4 (1:3, 0:1)

Голи: 1:0 - 13 Прийович, 1:1 - 20 Віейра, 1:2 - 26 Сальвіо, 1:3 - 39 Піцці, 1:4 Сальвіо.

Нагадаємо, Динамо вилетіло з Ліги Чемпіонів.

Також, ПАОК подовжив угоду з Луческу.

Джерело - champion.com.ua.