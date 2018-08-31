Шахтар розповів скільки коштуватимуть квитки на Лігу Чемпіонів

Донецький Шахтар оголосив ціни на матчі Ліги Чемпіонів.

Про це повідомляє Depo.Сектор.

Ціни квитків залежать від суперника: найдешевший квиток на Манчестер Сіті обійдеться в 150 грн, на Ліон - в 100 грн, а на Хоффенхайм - 70 грн.

При цьому квитки на чемпіонів Англії можна купити лише в тому випадку, якщо ви вже придбали перепустку на матч з французьким або німецьким клубами.

У перші два дні можливість купити квитки буде тільки у власників абонементів і фанатських карт.

З 3-го вересня їх зможе придбати будь-який охочий в касах стадіону Металіст в Харкові, на сайті і в мобільному додатку клубу.

Нагадаємо, завершилося жеребкування Ліги Чемпіонів.

Також, своїх суперників по Лізі Європи дізналися Динамо та Ворскла.

Джерело - Depo.Сектор.