65 російських біатлоністів підозрюють у вживанні допінгу

Міжнародний союз біатлоністів підозрює 65 росіян у вживання заборонених препаратів

Про це написав у twitter журналіст Inside The Games Нік Батлер.

"Мені сказали, що є суттєві докази проти 65 російських біатлоністів. IBU - єдина міжнародна зимова федерація, яка веде розслідування по базі московської антидопінгової лабораторії. Чому інші її ігнорують? Ковзани, лижі, бобслей, керлінг", написав Батлер.

Журналіст зазначив, що наразі невідомо, які правила порушили російські біатлоністи, а подробиці стануть відомі після пояснень підозрюваних.

To be clear, many of these cases would be made stronger with additional lab data which experts believe is still accessible from Moscow Lab. But #IOC desperate for Russia to be let back into fold without them opening up the lab...prioritising politics over catching cheats https://t.co/apLCYqB7kQ