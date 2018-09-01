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65 російських біатлоністів підозрюють у вживанні допінгу

Сьогодні 17:42 227 0
65 російських біатлоністів підозрюють у вживанні допінгу

Міжнародний союз біатлоністів підозрює 65 росіян у вживання заборонених препаратів

Про це написав у twitter журналіст Inside The Games Нік Батлер. 

"Мені сказали, що є суттєві докази проти 65 російських біатлоністів. IBU - єдина міжнародна зимова федерація, яка веде розслідування по базі московської антидопінгової лабораторії. Чому інші її ігнорують? Ковзани, лижі, бобслей, керлінг", написав Батлер. 

Журналіст зазначив, що наразі невідомо, які правила порушили російські біатлоністи, а подробиці стануть відомі після пояснень підозрюваних. 

Нагадаємо, Союз біатлоністів Росії розпочав розслідування щодо чотирьох підозрюваних у вживанні допінгу

Раніше Міжнародний союз велосипедистів поновив допінгову справу, щодо росіянки Катерини Гніденко

Джерело - Twitter Ніка Батлера.

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