Російських біатлоністів підозрюють у вживанні допінгу

Відразу четверо російських біатлоністів підозрюються в застосуванні допінгу і можуть бути дискваліфіковані.
Про це повідомив Союз біатлоністів Росії.
Звертаємо увагу всіх зацікавлених осіб на те, що троє з чотирьох зазначених в листі біатлоністів завершили спортивну кар'єру, а один зараз не виступає і не тренується в складі національної команди країни.
Протягом 14 днів спортсмени повинні вирішити, чи будуть вони оскаржувати висновки комісії WADA і робити відповідні юридичні дії. Після цього СБР матиме право оголосити їх прізвища,- йдеться в заяві.
За інформацією російських ЗМІ, четвірка підозрюваних - Євген Устюгов, Світлана Слєпцова, Олександр Печонкін і Олександр Чернишов.
Джерело - sportarena.com.