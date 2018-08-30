Російських біатлоністів підозрюють у вживанні допінгу

Відразу четверо російських біатлоністів підозрюються в застосуванні допінгу і можуть бути дискваліфіковані.

Про це повідомив Союз біатлоністів Росії.

Звертаємо увагу всіх зацікавлених осіб на те, що троє з чотирьох зазначених в листі біатлоністів завершили спортивну кар'єру, а один зараз не виступає і не тренується в складі національної команди країни.

Протягом 14 днів спортсмени повинні вирішити, чи будуть вони оскаржувати висновки комісії WADA і робити відповідні юридичні дії. Після цього СБР матиме право оголосити їх прізвища,- йдеться в заяві.