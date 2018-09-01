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Чеснаков: Ліга Європи - величезний плюс для полтавського футболу

Сьогодні 16:30 231 0
Чеснаков: Ліга Європи - величезний плюс для полтавського футболу

Приїзд сильних європейських команд - це те чого хотіли гравці Ворскли.

Про це сказав капітан полтавської команди Володимир Чеснаков.

"Матчі Ліги Європи в Полтаві - це те, до чого ми прагнули, коли в останньому турі грали з Зорею. Всі говорили: хлопці постарайтеся, щоб була можливість приходити на європейські команди. Ми цього добилися. Це буде величезний плюс для всього полтавського футболу", - сказав Чеснаков.

Нагадаємо, що згідно жеребу Ворскла в груповому турнірі зіграє проти лондонського Арсеналу, ліссабонського Спортингу і азербайджанського Карабаху.

Також, Динамо дізналося суперників ЛЄ.

Став відомий календар матчів ЛЄ для українських команд.

Джерело - ua-football.

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