Чемпіона світу поліція впіймала п'яним за кермом автомобіля

Голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс був затриманий за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією видання, поліція затримала французького воротаря минулої ночі в Лондоні. Льоріса доставили до поліцейського відділку, де він провів сім годин, перш ніж йому висунули звинувачення і відпустили під заставу.

При цьому уточнюється, що про інцидент стало відомо вже після сьогоднішньої прес-конференції головного тренера Тоттенгема Маурісіо Почеттіно, через що він ще ніяк не прокоментував цю інформацію.

Судове засідання щодо справи Льоріса відбудеться 11 вересня.

Нагадаємо, збірна Франції виграла ЧС у Росії.

Раніше, Тоттенгем здобув перший трофей в сезоні.

Джерело - football 24.