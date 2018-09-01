Президент Ренна: У нас є шанс вийти з групи

Президент Ренна Олів'є Летанг вважє Динамо фаворитом групи К у Лізі Європи.
Про це розповів сам функціонер.
"Ми хотіли отримати великі клуби, з європейським минулим. У нас є шанси вийти з групи, це буде вперше в історії клубу, якщо так станеться. Фаворитом групи вважаю київське Динамо. Це велика команда з великими традиціями", – цитує Летанга France Football.
Нагадаємо, вчора, 31-го серпня, в Монако відбулось жеребкування групового турніру Ліги Європи 2018/19, за підсумками якого кияни потрапили у групу К. Протистояти "біло-синім" будуть Астана Романа Григорчука, Ренн та Яблонєц.
Джерело - football24.