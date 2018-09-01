Стало відомо, скільки українські клуби зароблять на телетрансляціях

Шахтар заробляє на телеправах вдвічі більше за Динамо.

Про це повідомив ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков.

За інформацією журналіста "середняки" УПЛ заробляють на телеправах близько 3 млн гривень, при тому, що в середньому бюджет такого клубу складає 60 млн гривень.

Окрім цього, якщо клуб потрапляє у першу шістку, то отримує ще 3 млн бонусами, а якщо клуб потрапить у єврокубки за підсумками сезону, то отримує ще додаткових 6 млн гривень. Зазначається, що у Зорі базова сума трохи більша.

За словами Болотнікова, Шахтар отримує від телеправ 2 млн доларів прибутку, а Динамо – 1 млн доларів.

Нагадаємо, матчі Динамо та Зорі транслює пул медіа-групи 1+1, а матчі Шахтаря показують телеканали Футбол 1/2.

Раніше, Динамо дізнався своїх суперників в ЛЄ.

Також, Шахтар дізнався суперників ЛЧ.

Джерело - Та То Таке.