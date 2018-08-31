З'явився розклад матчів Шахтаря в груповому етапі Ліги чемпіонів 2018/19

УЄФА визначив дати і час проведення матчів групового раунду Ліги чемпіонів, зокрема і Шахтаря.

У першому турі підопічні Паулу Фонсеки 19 вересня гратимуть у Харкові із Гоффенгаймом. Повністю календар виглядає так:

1-й тур. 19 вересня, 19:55. Шахтар – Гоффенгайм

2-й тур. 2 жовтня, 22:00. Ліон – Шахтар

3-й тур. 23 жовтня, 22:00. Шахтар – Манчестер Сіті

4-й тур. 7 листопада, 22:00. Манчестер Сіті – Шахтар

5-й тур. 27 листопада, 22:00. Гоффенгайм – Шахтар

6-й тур. 12 грудня, 22:00. Шахтар – Ліон

Нагадаємо, Палкін прокоментував жеребкування ЛЧ.

Також, Фонсека незадоволений жебкуванням ЛЧ.

Джерело - uefa.