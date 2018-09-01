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Вест Гем - Вулвергемптон: де дивитися матч 4-го туру англійської Прем'єр-ліги

Сьогодні 13:32 166 0
Вест Гем - Вулвергемптон: де дивитися матч 4-го туру англійської Прем'єр-ліги

У 4-му турі англійської Прем'єр-ліги команда Ярмоленка прийме Вулвергемптон.

Повністю і з тріском провалив початок чемпіонату Вест Гем Юнайтед. Після того, як "молотобійці" істотно посилилися цього літа, від них очікувалося набагато більшого ніж три поразки в трьох матчах.

Нова команда нашого Андрія Ярмоленка трохи скрасила невдачі в АПЛ, провівши переможний матч серед тижня. Лондонці здобули вольову перемогу в Кубку Ліги над Вімблдоном, а українець вперше вийшов в основі Вест Гема і отримав за цей поєдинок досить високі оцінки в англійській пресі.

Тож, чи набере перші очки в чемпіонаті Англії Вест Гем і чи вийде в основі Ярмоленко?

Матч в Україні транслюватиме телеканал Футбол 1. Початок трансляції о 17:00

Також буде трансляція в інтернеті, на OLL TV. (Увага! Трансляція платна)

Джерело - Чемпіон.

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