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Вест Гем з Ярмоленком пройшов у наступний раунд кубка англійської Ліги

Сьогодні 08:32 1831 0
Вест Гем з Ярмоленком пройшов у наступний раунд кубка англійської Ліги

У матчі 1/32 фіналу Кубка англійської ліги Вест Гем здобув вольову перемогу над Вімблдоном.

Вже на 2-й хвилині поєдинку "молотобійці" не змогли заблокувати удар Джо Піготта, після якого м'яч потрапив у сітку воріт. Це був один з 2-х ударів, на які спромоглись гравці Вімблдона за весь матч. На 18-й хвилині 2-гу жовту отримав Родні Макдональд, залишивши представника 3-го дивізіону Англії у меншості.

Вест Гем відразу кинувся рятувати ситуацію, та незважаючи на велику кількість моментів, на перерву команди пішли за мінімальної переваги Вімблдона.

У другій половині зустрічі на полі з'явився Феліпе Андерсон, який вирівняв ситуацію на 63-й хвилині. До кінця поєдинку гравці Вест Гема забили ще двічі. Відзначались Анжело Огбонна та Хав’єр Чічаріто.

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко провів на полі 90 хвилин, та не зумів відзначитись результативними діями.

Кубок англійської ліги

1/32 фіналу

28 серпня

Вімблдон – Вест Гем – 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Піготт, 1:1 - 63 Андерсон,1:2 - 83 Огбонна, 1:3 - 92 Чічаріто.

Джерело - Чемпіон.

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