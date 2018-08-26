Анрі вже визначився, кого буде тренувати

Легендарний французький нападник Тьєррі Анрі в найближчі три дні повинен стати головним тренером Бордо.

Про це повідомляє L'Equipe.

Переговори між майбутніми власниками клубу в особі General American Capital Partners (GACP) і 41-річним фахівцем просуваються добре і знаходяться на завершальній стадії.

Раніше повідомлялося, що Анрі після раунду переговорів в Нью-Йорку залишився задоволений запропонованими довгостроковим контрактом, проте відмовився підписувати його відразу, взявши час на роздуми.

До цього француз провів переговори з поточними керівниками жирондинців.

Бордо знаходиться в пошуку нового тренера після скандалу з Густаво Пойєтом, який публічно розкритикував керівництво клубу.

Раніше повідомлялося, що екс-хавбек збірної Франції Діарра завершив кар'єру.

Нагадуємо, що легендарний італієць розпочне тренерську кар'єру.

Джерело - L'Equipe.