Україна може втратити своє місце в рейнтингу УЄФА

Українські клуби майже не здобули очок в останньому тижні єврокубків і зовсім скоро Бельгія зможе випередити нас у рейтингу УЄФА.

Про це повідомляє Sportanalytic.com.



Нічия Динамо з нідерландським Аяксом (0:0) принесла нам 0,5 очка, а от поразка Зорі від Лейпцига не принесла жодних нарахувань.



В сумі за останній тиждень Україна додала до власного доробку лише 0,1 бала, оскільки загальна сума набраних балів ділиться на кількість команд учасників в єврокубках від країни (5).



Наразі Україна втримує 8 позицію в рейтингу. однак на п'яти наступає Бельгія, яка скоротила своє відставання до (0,400)



Додамо, в України залишилось троє представників в єврокубках - Шахтар в Лізі чемпіонів, а також Динамо і Ворскла в Лізі Європи.

Нагадаємо, Шахтар дізнався своїх суперників по Лізі Чемпіонів.

Також, Динамо та Ворскла дізналися суперників по ЛЄ.

Джерело - Sportanalytic.com.