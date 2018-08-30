Шахтар дізнався своїх суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів

У Монако відбулось жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19.

Донецький Шахтар потрапив у групу F та зіграє з Манчестер Сіті, Ліоном та Гоффенхаймом.

Донецький Шахтар за підсумками жеребкування ЛЧ 2018/19 потрапив у групу F. Суперниками команди Паулу Фонсеки стануть чемпіон Англії Манчестер Сіті, французький Ліон та німецький Гоффенхайм.

Нагадаємо, "гірники" потрапили одразу в груповий турнір завдяки перемозі в чемпіонаті України 2017/18. Шахтар залишився єдиною українською командою в Лізі чемпіонів.

Динамо не змогло подолати кваліфікацію, поступившись Аяксу.

Джерело - Чемпіон.