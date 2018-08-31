В Європі започаткують іще один клубний турнір

УЄФА планує розпочати новий європейський клубний чемпіонат у 2021 році.

Про це повідомляє Bild.

Видання зазначає, що Ліга Європи буде зменшена з 48 команд до 32.

Ці 16 команд будуть брати участь у наразі безіменному турнірі. Ще 16 матимуть змогу туди кваліфікуватися, хоча критерії відбору поки не повідомляються.

УЄФА раніше проводив третій турнір, Кубок володарів кубків. У ньому змагалися клуби, які виграли національний кубок у своїх країнах.

Нагадаємо, що відбулося жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів та Ліги Європи.

Джерело - football24.