Вернидуб-молодший вибачився перед уболівальниками

Гравець луганської Зорі Віталій Вернидуб розчарований тим, що підвів команду в матчі Ліги Європи проти РБ Лейпциг.
Про це розповів сам гравець.
"Я думаю, що пенальті у грі з Лейпцигом, швидше за все, був. Як би сумно і прикро не було це визнавати. Від себе лише можу сказати відверто: рукою я не грав. Просто не встиг зреагувати на відскок",- говорить Віталій.
"Так вийшло, що моя помилка стала ключовою в цій грі і ми втратили груповий етап. Я щиро прошу вибачення",- цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.
Нагадаємо, Зоря вилетіла з ЛЄ.
Луганці програли РБ Лейпциг з Німеччини.
Джерело - ФК Зоря.