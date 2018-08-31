Вернидуб-молодший вибачився перед уболівальниками

Гравець луганської Зорі Віталій Вернидуб розчарований тим, що підвів команду в матчі Ліги Європи проти РБ Лейпциг.

Про це розповів сам гравець.

"Я думаю, що пенальті у грі з Лейпцигом, швидше за все, був. Як би сумно і прикро не було це визнавати. Від себе лише можу сказати відверто: рукою я не грав. Просто не встиг зреагувати на відскок",- говорить Віталій.

"Так вийшло, що моя помилка стала ключовою в цій грі і ми втратили груповий етап. Я щиро прошу вибачення",- цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.