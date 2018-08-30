Палкін прокоментував результати жеребкування Ліги чемпіонів для Шахтаря

Група F, в якій гратиме Шахтар у Лізі Чемпіонів досить рівна.

Про це сказав генеральний деректор "гірників" Сергій Палкін.

Шахтар зіграє в одній групі з Манчестер Сіті, Ліоном і Гоффенгаймом.

"Ман Сіті ми знаємо. Якщо серйозно, то я вважаю, що за потенціалом - це найсильніша команда Європи, один з головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів".

"Ліон у минулому сезоні посів третє місце у Франції. У Гоффенгайма дуже багато своїх вихованців, однак з кращих академій в Німеччині. Група рівна, можна грати і виходити",- розповів Сергій Палкін.