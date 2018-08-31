Визначилися всі учасники групового етапу Ліги Європи сезону 2018/19.

Як відомо, 17 команд отримали прямі путівки в групову стадію, 21 команда пробилася через кваліфікацію Ліги Європи, і ще 10 команд потрапили в груповий етап після поразок у Лізі чемпіонів.

Варто зазначити, що вже традиційно для цієї стадії турніру команди будуть розділені на 4 кошики, при цьому команди з однієї національної асоціації розводяться по різних групах. Також окремо варто відзначити, що українські клуби Ворскла і Динамо не зможуть зустрітися з командами з Росії.

До вашої уваги - список команд по кошиках, які візьмуть участь в жеребкуванні.

Кошик 1

Севілья, Арсенал, Челсі, Байєр, Зеніт, Динамо Київ, Бешикташ, Зальцбург, Олімпіакос, Вільяреал, Андерлехт, Лаціо

Кошик 2

Спортинг, Лудогорець, Копенгаген, Олімпік, Селтік, ПАОК, Мілан, Генк, Фенербахче, Краснодар, Астана, Рапід Відень

Кошик 3

Бетіс, БАТЕ, Карабах, Динамо Загреб, РБ Лейпциг, Айнтрахт Франкфурт, Мальме, Спартак Москва, Стандард, Цюріх, Ренн, Бордо

Кошик 4

Аполлон, Русенборг, Ворскла , Славія, Акхісар Беледієспор, Яблонець, Віді, АЕК Ларнака, Рейнджерс, Спартак Трнава, Дюделанж, Сарпсборг 08.

Вже сьогодні, 31 серпня, в Монако о 14:00 за київським часом відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Європи.

Нагадаємо, Зоря вилетіла з ЛЄ.

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Джерело - Чемпіон.