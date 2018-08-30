Визначили найкращого голкіпера минулого сезону в Лізі чемпіонів. ФОТО

Воротар Реала Кейлор Навас був визнаний найкращим голкіпером Ліги чемпіонів минулого сезону.

Оголошення переможця та вручення нагороди відбулося під час жеребкування турніру в Монако.

Крім Наваса на нагороду претендували Аліссон і Джанлуїджі Буффон.

Нагадаємо, український воротар Реала Андрій Лунін пішов у оренду.

Луніна вже представили в новому клубі.

Джерело - twitter.