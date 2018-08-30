Визначили найкращого голкіпера минулого сезону в Лізі чемпіонів. ФОТО

Воротар Реала Кейлор Навас був визнаний найкращим голкіпером Ліги чемпіонів минулого сезону.
Оголошення переможця та вручення нагороди відбулося під час жеребкування турніру в Монако.
🏆 Лучший вратарь #ЛигаЧемпионов в сезоне 2017/18!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 серпня 2018 р.
⭐️ Кейлор Навас 👏👏👏#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/7Dxu8O2yBa
Крім Наваса на нагороду претендували Аліссон і Джанлуїджі Буффон.
Нагадаємо, український воротар Реала Андрій Лунін пішов у оренду.
Луніна вже представили в новому клубі.
Джерело - twitter.