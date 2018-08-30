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Головко визначився зі складом збірної України U-21 з футболу на матчі Євро-2019

Сьогодні 16:50 400 0
Головко визначився зі складом збірної України U-21 з футболу на матчі Євро-2019

Віктор Коваленко, Назарій Русина та Микола Шапаренко викликані до збірної України U-21 з футболу на матчі відбору до Євро-2019.

Про це повідомляє ФФУ.

Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко оголосив список гравців, викликаних на матч з Латвією та Андоррою.

Воротарі: Володимир Маханьков (Динамо), Данило Каневцев (Металіст 1925), Володимир Кринський (Олімпік).

Захисники: Валерій Лучкевич (Стандард, Бельгія), Василь Кравець (Луго, Іспанія), Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко (обидва – Зоря), Віталій Миколенко, Денис Попов (обидва – Динамо), Ігор Кирюханцев (Маріуполь), Павло Лук'янчук (Кішварда, Угорщина), Іван Зотько (Ельче, Іспанія).

Півзахисники: Микола Шапаренко (Динамо), Віктор Коваленко (Шахтар), Богдан Лєднєв (Зоря), Олександр Піхальонок (Маріуполь), Єгор Назарина (Антверпен, Бельгія), Юрій Вакулко (Арсенал-Київ), Максим Третьяков (ДАК, Словаччина).

Нападники: Назарій Русин (Динамо), Мар'ян Швед (Карпати), Андрій Борячук (Маріуполь).

Наступний поєдинок у відборі до Євро-2019 команда Головка проведе вдома проти Латвії 7 вересня.

Після 6 турів Україна посідає 3 місце у групі.

Нагадаємо, Шевченко визначився зі складом збірної на Лігу Націй.

Раніше була інформація,  до збірної Шевченко викликав 10 легіонерів.

Джерело - ФФУ.

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