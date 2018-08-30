УЄФА знову оштрафувало Зеніт

УЄФА оштрафував Зеніт на 20 тисяч євро за поведінку вболівальників під час першого матчу 3-го відбіркового раунду Ліги Європи проти мінського Динамо.

Про це повідомляє depo.Сектор.

За інформацією джерела, російський клуб покараний за поведінку вболівальників, які використовували піротехніку, кидали на поле фаєри і інші сторонні предмети.

Також деякі з фанатів "синьо-біло-блакитних" намагалися прорватися на поле.

Відзначається, що з урахуванням проведення матчу без глядачів на європейській арені, санкції щодо Зеніту можуть бути більш серйозними.

Йдеться про матч-відповідь проти білоруського клубу, яка завершилася перемогою російської команди.

Нагадаємо, тенісистка роздяглася на корті US Open і заробила штраф.

Також, Бекхему загрожує великий штраф та позбавлення водійських прав.

Джерело - depo.Сектор.