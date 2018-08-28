Барселона підпише ще одного гравця до закриття трансферного вікна

Барселона збирається підписати ще одного гравця до закриття літнього трансферного вікна

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Todomercadoweb.es.

Головний тренер каталонської команди Ернесто Вальверде наполягає на тому, що йому необхідний ще один півзахисник, або центральний захисник.

Відзначимо, що до закриття трансферного вікна залишилося всього 4 дні.

Нагадаємо, що цього літа у Барселону з мюнхенської Баварії перебрався чилійський півзахисник Артуро Відаль.

Також, Барселона готує божевільний трансфер Салаха за чверть мільярда.

Джерело - Depo.Сектор.