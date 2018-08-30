Лідер Лейпцига може пропустити матч із Зорею

Лідер Лейпцига Еміль Форсберг може не зіграти проти Зорі у Лізі Європи.
Про це повідомляє football24.ua.
Еміль Форсберг отримав пошкодження коліна у матчі першого туру чемпіонату Німеччини проти Боруссії Дортмунд.
Його участь у матчі проти Зорі під питанням.
Також у матчі не зіграють захисники Лейпцига Марсель Хальстенберґ та Марсело Сараччі.
Перший ще не до кінця відновився від травми, а другий має перебір жовтих карток.
Нагадаємо, матч плей-офф Ліги Європи РБ Лейпциг – Зоря відбудеться сьогодні, 30 серпня.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Лейпциг - Зоря.
Джерело - football24.ua.