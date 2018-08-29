Реал та Севілья борються за гравця Ліона

Мадридський Реал та Севілья намагаються придбати гравця Ліона, Маріано Діаса.

Про це повідомив президент Ліона.

"Маріано сказав нам, що хоче покинути команду. Севілья зробила запит на трансфер, і ми узгодили його. Реал Мадрид мав можливість повторити їх пропозицію і зв'язався з нами. Хоча ми цього не очікували. Нічого ще не підписано, ми всі ще ведемо переговори".