Реал та Севілья борються за гравця Ліона

Мадридський Реал та Севілья намагаються придбати гравця Ліона, Маріано Діаса.
Про це повідомив президент Ліона.
"Маріано сказав нам, що хоче покинути команду. Севілья зробила запит на трансфер, і ми узгодили його. Реал Мадрид мав можливість повторити їх пропозицію і зв'язався з нами. Хоча ми цього не очікували. Нічого ще не підписано, ми всі ще ведемо переговори".
🎙 @JM_Aulas "Mariano nous a signalé qu'il souhaitait partir. Séville nous a sollicité et nous sommes tombé d'accord avec eux. Le Real Madrid avait la possibilité de s'aligner sur leur offre et nous a contacté. Rien n'est fait, on négocie encore" #Mercato pic.twitter.com/7jIU6tpQF2— Olympique Lyonnais (@OL) August 29, 2018
Діас перейшов в Ліон з Реала минулого літа і відзначився неабиякою результативністю, в першому сезоні забивши 21 гол в 45 матчах за французів у всіх турнірах.
Нагадаємо, Севілья зробила запит по Маріано на 40 мільйонів євро.
Джерело - Twitter Ліона.