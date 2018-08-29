Ла Ліга заборонила Луніну грати під 99-м номером

Керівництво Ла Ліги не дозволило українському голкіперу Леганесі Андрію Луніну грати під 99-м номером

Про це повідомляє sportarena.com, з посиланням на AS.

Річ у тому, що в іспанському чемпіонаті існують певні правила, що стосуються номерів гравців на футболках.

Футболісти першої команди будь-якого іспанського клубу можуть вибрати номер з 1 по 25.

Лунін потрапив в заявку команди на сезон за списком для молодих футболістів до 23 років і вибрав собі 99 номер, тим самим проігнорувавши правила Ла Ліги, оскільки гравець заявлений з цього списку має право взяти номер з 26 по 99 тільки в чіткому порядку.

Через те, що номери з 26 по 28 в Леганесі зайняті, то Луніну доведеться виступати в складі нової команди під 29-м номером.

Нагадаємо, цього літа Андрій Лунін став футболістом мадридського Реала, але пішов в річну оренду в іспанську Леганес.

Також, Лунін не зможе зіграти у 3-му турі Ла Ліги.

Джерело - sportarena.com.