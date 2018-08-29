Гравця Серії А дискваліфікували за блюзнірство

Півзахисник Удінезе Роландо Мандрагора отримав дискваліфікацію на один матч Серії А за блюзнірство.

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Goal.com.

У матчі 2-го туру проти Сампдорії гравець використовував в лайці образливі для релігії слова, які фахівці змогли розібрати по губах.

Мандрагора образив Діву Марію і порівняв бога з собакою.

За такі дії італійця дискваліфікували на один матч.

Удінезе придбав Мандрагору у Ювентуса в липні.

Нагадаємо, ФІФА покарали президента палестинської футбольної асоціації за заклики спалювати футболки Мессі.

Також, фанатів Лаціо покарають за дискримінацію жінок.