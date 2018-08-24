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У ФІФА покарали президента палестинської футбольної асоціації за заклики спалювати футболки Мессі

Вчора 19:30 260 0
У ФІФА покарали президента палестинської футбольної асоціації за заклики спалювати футболки Мессі

ФІФА піддала санкцій президента палестинської футбольної асоціації Джібріля Раджуба, заборонивши йому з'являтися на футбольних стадіонах протягом року. Крім того, на Раджуба накладено штраф в 20,000 швейцарських франків.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У заяві дисциплінарного комітету йдеться, що Раджуб порушив 53 статтю дисциплінарного кодексу організації, розпалювання ненависті і заклик до насильства підбурювальними закликами, спрямованими проти аргентинського футболіста Ліонеля Мессі.

Нагадаємо, що на початку літа функціонер закликав фанатів спалювати футболки і фотографії форварда Ліонеля Мессі напередодні товариського матчу між збірними Ізраїлю і Аргентини, який повинен був відбутися 9 червня.

У підсумку, зустріч була скасована, оскільки обстановка навколо гри стала небезпечною.

Раніше, легендарний арбітр покинув ФІФА.

Українці обвалили рейтинг сторінки ФІФА в facebook.

Джерело - ua-football.

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