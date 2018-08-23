УЄФА ухвалить рішення, щодо стадіону Ворскла наступного тижня. ФОТО

Лише наприкінці серпня стане відомо, чи прийме Ворскла матчі групового етапу на власній арені.
Про це у своєму Twittwr повідомляє FootballHUB.
"За словами президента Ворскли, рішення щодо допуску стадіону ім. Бутовського до групового раунду Ліги Європи буде прийнято на наступному тижні", — йдеться у повідомленні.
За словами президента Ворскли, рішення щодо допуску стадіона ім. Бутовського до групового раунду Ліги Європи буде прийнято на наступному тижні pic.twitter.com/dVFvnQ9oQE— FootballHub (@FootballHub_Ua) 23 серпня 2018 р.
Варто зауважити, що перед грою з Маріуполем до Полтави приїжджали представники УЄФА.
Тим часом, у Ворсклі визнали, що існують проблеми.
Проте керманич полтавців вірить у зміни на краще.
Джерело - FootballHUB.