УЄФА ухвалить рішення, щодо стадіону Ворскла наступного тижня. ФОТО

Лише наприкінці серпня стане відомо, чи прийме Ворскла матчі групового етапу на власній арені.

Про це у своєму Twittwr повідомляє FootballHUB.

"За словами президента Ворскли, рішення щодо допуску стадіону ім. Бутовського до групового раунду Ліги Європи буде прийнято на наступному тижні", — йдеться у повідомленні.

За словами президента Ворскли, рішення щодо допуску стадіона ім. Бутовського до групового раунду Ліги Європи буде прийнято на наступному тижні pic.twitter.com/dVFvnQ9oQE — FootballHub (@FootballHub_Ua) 23 серпня 2018 р.

Варто зауважити, що перед грою з Маріуполем до Полтави приїжджали представники УЄФА.

Тим часом, у Ворсклі визнали, що існують проблеми.

Проте керманич полтавців вірить у зміни на краще.

Джерело - FootballHUB.