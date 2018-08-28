Севілья спробує купити гравця Ліона за 40 млн

Севілья пропонує 40 млн євро за нападника Ліона, Маріано Діаса.

Про це повідомляє Футбольні Трансфери.

За інформацією видання, в послугах вихованця мадридського Реала зацікавлена Севілья, керівництво якої має намір завершити перехід до закриття трансферного вікна.

Йдеться про те, що андалузький клуб запропонував за домініканця близько 40 млн євро.

Нагадаємо, Ліон викупив Діаса у "королівського клубу" за 8 млн євро.

У минулому сезоні той відзначився 21 забитим м'ячем у 45 матчах.

Нагадаємо, УЄФА покарав Ліон за свавілля фанатів.

Також, Севілья програла матч за Суперкубок Іспанії.

Джерело - Футбольні Трансфери.