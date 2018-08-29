Вербич: Аякс заслужено пройшов далі в ЛЧ

Аякс виявився сильнішим за Динамо.

Про це сказав нападник киян Беньямін Вербич.

"Перед грою ми знали, що нам потрібно забити два м'ячі, тому перші 5-10 хвилин намагалися атакувати. Але Аякс дуже швидко взяв гру під свій контроль, у них з'явилися можливості для взяття воріт, словом, ми сьогодні діяли не достатньо добре",- говорить гравець.

"Як би там не було, в двох матчах нідерландці виявилися кращими і заслужили перемогти", – цитує Вербіча прес-служба Динамо.