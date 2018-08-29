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Вербич: Аякс заслужено пройшов далі в ЛЧ

Сьогодні 09:05 317 0
Вербич: Аякс заслужено пройшов далі в ЛЧ

Аякс виявився сильнішим за Динамо.

Про це сказав нападник киян Беньямін Вербич. 

"Перед грою ми знали, що нам потрібно забити два м'ячі, тому перші 5-10 хвилин намагалися атакувати.  Але Аякс дуже швидко взяв гру під свій контроль, у них з'явилися можливості для взяття воріт, словом, ми сьогодні діяли не достатньо добре",- говорить гравець.

"Як би там не було, в двох матчах нідерландці виявилися кращими і заслужили перемогти", – цитує Вербіча прес-служба Динамо.

Нагадаємо, в домашньому матчі-відповіді Динамо зіграло внічию з Аяксом  та вилетіло з Ліги чемпіонів, поступившись з загальним рахунком 1:3 за сумою двох поєдинків.

Джерело - Динамо.

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