У Києві сталася жорстока бійка з пострілами між фанатами Динамо та Аякса. ВІДЕО

В одному з пабів в центрі Києва сталася бійка між футбольними фанатами київського Динамо і амстердамського Аякса.
Про це повідомила столична поліція.
У пабі сиділи вболівальники голландського клубу, які зазнали нападу з боку ультрас Динамо.
Поліцейські затримали дев'ятьох активних учасників конфлікту, їх доставили в Печерське управління поліції для з'ясування обставин і дачі правової оцінки.
За даними очевидців, під час бійки навіть були чутні постріли.
Увага! У відео присутня ненорамивна лексика.
Нагадаємо, матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться сьогодні, 28 серпня. Початок гри о 22:00.
Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.
Джерело - facebook.