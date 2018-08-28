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У Києві сталася жорстока бійка з пострілами між фанатами Динамо та Аякса. ВІДЕО

Вчора 21:40 898 0
У Києві сталася жорстока бійка з пострілами між фанатами Динамо та Аякса. ВІДЕО

В одному з пабів в центрі Києва сталася бійка між футбольними фанатами київського Динамо і амстердамського Аякса.

Про це повідомила столична поліція.

У пабі сиділи вболівальники голландського клубу, які зазнали нападу з боку ультрас Динамо.

Поліцейські затримали дев'ятьох активних учасників конфлікту, їх доставили в Печерське управління поліції для з'ясування обставин і дачі правової оцінки.

За даними очевидців, під час бійки навіть були чутні постріли.

Увага! У відео присутня ненорамивна лексика.

Нагадаємо, матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться сьогодні, 28 серпня. Початок гри о 22:00.

Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Джерело - facebook.

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