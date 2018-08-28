Коноплянка повернувся до тренувань в загальній групі Шальке

Хавбек Шальке Євген Коноплянка залікував травму стегна, яку він отримав під час тренування на початку серпня, та повернувся до загальної групи німецьких "гірників".
Про це повідомляє клубний Twitter.
Таким чином, 28-річний футболіст буде мати шанс вийти на поле в матчі 2-го туру Бундесліги проти Герти.
Tolle News! @kono10official trainiert wieder voll mit der Mannschaft. 👍🏻🔵⚪️ #S04 pic.twitter.com/iNUTLDNktb— FC Schalke 04 (@s04) 28 серпня 2018 р.
Нагадаємо, через травму Євген пропускав перший матч своєї команди проти Вольфсбурга в чемпіонаті Німеччини.
Джерело - twitter.