Коноплянка пропустить старт сезону

Головний тренер Шальке Доменіко Тедескі розповів про готовність Євгена Коноплянки до матчу з Вольфсбургом.
Про це повідомляє Трибуна
"Коноплянка відновився після пошкодження підколінного сухожилля, але відновить тренування в загальній групі тільки наступного тижня.
Йому ще рано брати участь у матчі", - зазначив Тедескі.
Нагадаємо, Коноплянка отримав ушкодження на тренуванні Шальке на початку серпня.
Сезон Бундесліги стартує цього вік-енду. Шальке 25 серпня зіграє з Вольфсбургом.
Раніше повідомлялося: Коноплянка може повернутися в Чемпіонат Іспанії.
Джерело - Трибуна.