Коноплянка пропустить старт сезону

Головний тренер Шальке Доменіко Тедескі розповів про готовність Євгена Коноплянки до матчу з Вольфсбургом.

Про це повідомляє Трибуна

"Коноплянка відновився після пошкодження підколінного сухожилля, але відновить тренування в загальній групі тільки наступного тижня.

Йому ще рано брати участь у матчі", - зазначив Тедескі.

Нагадаємо, Коноплянка отримав ушкодження на тренуванні Шальке на початку серпня.

Сезон Бундесліги стартує цього вік-енду. Шальке 25 серпня зіграє з Вольфсбургом.

Раніше повідомлялося: Коноплянка може повернутися в Чемпіонат Іспанії.

Джерело - Трибуна.