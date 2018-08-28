Динамо відмовилося від футболіста через його високу зарплату

Київське Динамо відмовилося від придбання алжирського півзахисника Соф'яна Фегулі, через його високу зарплату.

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Aspor.

Головна проблема для киян у підписанні Фегулі - його висока зарплата, яку в київському клубі не готові платити.

За даними джерела, в Стамбулі алжирець заробляв 4.5 млн євро на рік.

На даний момент агент Фегулі активно займається пошуком нового клубу для свого підопічного.

Крім Динамо на гравця претендують також французький Ренн і грецький Олімпіакос

Нагадаємо, Динамо цікавилося алжирським півзахисником.

Джерело - Depo.Сектор.