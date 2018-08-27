Екс-гравець Шахтаря дискваліфікований на три матчі в єврокубках

Екс-гравець Шахтаря Луїс Адріану дискваліфікований на три матчі в єврокубках.

Про це повідомляє prosportua.com.

Дисциплінарний комітет УЄФА виніс покарання форварду московського Спартака Луїсу Адріано за видалення в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з ПАОКом (0:0).

31-річний бразилець дискваліфікований на три гри під егідою УЄФА.

Нагадаємо, що Адріано на 33-й хвилині отримав пряму червону картку.

Він ліктем ткнув в живіт гравця грецької команди Хосе Анхеля Креспо. Зустріч обслуговувала французька бригада арбітрів на чолі з Рудді Буке.

Також під дисциплінарне покарання потрапив Ліон.

Його вболівальники під час матчу з ЦСКА (2:3), який був зіграний 15 березня, кидали різні предмети, заважали іншим глядачам і демонстрували расистську поведінку. Крім того, блокували сходові проходи, що є загрозою безпеки.

Вердикт УЄФА такий: Ліон найближчі два матчі під егідою УЄФА проведе без глядачів. Крім того, клуб оштрафований на 100 000 євро і отримав умовний термін на два роки.

Нагадаємо, УЄФА ухвалить рішення, щодо стадіону Ворскла наступного тижня.

Також, ФФУ підтримала діючого президента УЄФА.

Джерело - prosportua.com.