Команда Коноплянки підписала гравця Баварії

Команда Євгена Коноплянки підписала гравця Баварії Себастьяна Руді.
Про це повідомляє ua-football.com.
Шальке офіційно оголосив про підписання контракту з 28-річним хавбеком Баварії Себастьяном Руді.
Договір з гравцем розрахований на 4 роки.
Сума угоди не розголошується, однак раніше ЗМІ писали про те, що Баварія хотіла отримати за Руді 15 млн євро.
Себастьян перейшов до Баварії влітку минулого року з Хоффенхайма, і за сезон зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 5 ассистів.
Нагадаємо, Вольфсбург вирвав перемогу в Шальке.
Також, Коноплянка пропустить старт сезону.
Джерело - ua-football.com.