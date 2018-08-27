Команда Коноплянки підписала гравця Баварії

Команда Євгена Коноплянки підписала гравця Баварії Себастьяна Руді.

Про це повідомляє ua-football.com.

Шальке офіційно оголосив про підписання контракту з 28-річним хавбеком Баварії Себастьяном Руді.

Договір з гравцем розрахований на 4 роки.

Сума угоди не розголошується, однак раніше ЗМІ писали про те, що Баварія хотіла отримати за Руді 15 млн євро.

Себастьян перейшов до Баварії влітку минулого року з Хоффенхайма, і за сезон зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 5 ассистів.

Нагадаємо, Вольфсбург вирвав перемогу в Шальке.

Також, Коноплянка пропустить старт сезону.

Джерело - ua-football.com.