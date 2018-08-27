Циганков: "Ми помремо за перемогу в матчі з Аяксом". ВІДЕО

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков заявив, що Динамо буде битися до останнього в матчі проти Аякса.
Про це він розповів на прес-конференції перед матчем ЛЧ.
"Ми, як і вболівальники, теж віримо в перемогу. Сподіваюся дуже багато фанатів прийдуть підтримати нас. Команда готова, графік у нас дуже щільний, але ми знайдемо сили. Ми помремо, щоб домогтися позитивного результату".
Нагадаємо, лідер Динамо може пропустити гру проти Аякса.
Також, гра Динамо-Аякс не збере аншлагу на Олімпійському.
Джерело - champion.com.ua.