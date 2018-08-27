Нападника французького клубу арештували за нічні перегони з поліцією

Поліція затримала форварда Монпельє Анді Делора за нічні перегони з поліцією.
Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Midi Libre.
Його друг, який влаштував нічні перегони з поліцією, також знаходиться під вартою.
Повідомляється, що затримали його у власному автомобілі, але кермував транспортним засобом інша людина, яка і влаштувала гонки, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.
У нього, до того ж, немає водійських прав. Сам футболіст ображав поліцейських, лаявся матом.
Зараз футболіст знаходиться під вартою.
Він може бути притягнутий до відповідальності за неповагу і загрози в сторону осіб державної влади.
Його друга також загрожує покарання за водіння без прав, в стані алкогольного сп'яніння і відмові підкоритися поліції.
Нагадаємо, чемпіона світу поліція впіймала п'яним за кермом автомобіля.
Джерело - Depo.Сектор.