Нападника французького клубу арештували за нічні перегони з поліцією

Поліція затримала форварда Монпельє Анді Делора за нічні перегони з поліцією.

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Midi Libre.

Його друг, який влаштував нічні перегони з поліцією, також знаходиться під вартою.

Повідомляється, що затримали його у власному автомобілі, але кермував транспортним засобом інша людина, яка і влаштувала гонки, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.

У нього, до того ж, немає водійських прав. Сам футболіст ображав поліцейських, лаявся матом.

Зараз футболіст знаходиться під вартою.

Він може бути притягнутий до відповідальності за неповагу і загрози в сторону осіб державної влади.

Його друга також загрожує покарання за водіння без прав, в стані алкогольного сп'яніння і відмові підкоритися поліції.

Нагадаємо, чемпіона світу поліція впіймала п'яним за кермом автомобіля.