Тренер Тотенгема може забрати капітанську пов'язку у свого гравця за водіння авто у нетверезому стані

Голкіпера Тотенгема Уго Льоріса, схоже, чекатимуть неприємні наслідки після того, як його впіймали у стані алкогольного сп'яніння за кермом.

Про це пише Daily Mail.

Наставник "шпор" Маурісіо Почеттіно може позбавити французького голкіпера капітанської пов'язки у Тотенгемі.

Якщо це станеться, то новим капітаном команди стане нападник Харрі Кейн.

Нагадаємо, Уго Льоріс був заарештований поліцією за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

31-річний футболіст вже встиг публічно вибачитись за свій вчинок

Судове засідання щодо справи француза відбудеться 11 вересня у Вестмінстерському суді.

Джерело - football24.