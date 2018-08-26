Зоря сенсаційно програла Десні. Інші результати 6-го туру УПЛ

У матчі 6-го туру УПЛ чернігівська Десна завдяки голам Старенького та Безбородька здобула впевнену перемогу над луганською Зорею.

Арсенал на виїзді переміг Карпати, вперше у сезоні здобувши 3 очки.

Маріуполь вдома розписав результативну мирову зі Львовом.

Чемпіонат України, УПЛ

6 тур

26 серпня

Зоря - Десна 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Старенький, 0:2 - 73 Безбородько

Карпати - Арсенал 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 28 Оріховський, 0:2 - 39 Гринь, 1:2 - 54 Ербес

Маріуполь - Львів 2:2(0:1)

Голи: 0:1 - 47 Парамонов, 1:1 - 49 Пихальонок, 1:2 - 51 Дуарте, 2:2 - 59 Чурко

Джерело - Чемпіон.