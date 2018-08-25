Олександрія - Ворскла: стартові склади команд

Змагальний день в Українській Прем'єр-лізі відкриватиме матч між Олександрією та Ворсклою.

До вашої уваги стартові склади команд.

Чемпіонат України, УПЛ

6 тур

25 серпня

ПФК Олександрія - Ворскла

Олександрія: Паньків, Микицей, Бондаренко, Ковалець, Протасов, Пономар, Цуріков, Запорожан, Шендрік, Банада, Задерака.

Ворскла: Шуст, Пердута, ШАрпар, Карека, Мартиненко, Коломоєць, Кравченко, Кобахідзе, Чижов, Артур, Ребенок.

Нагадаємо, у Ворсклі визнали, що в клубі існують проблеми.

А вже зовсім скоро стане відомо де Ворскла гратиме матчі Ліги Європи.

Джерело - Чемпіон.