Олександрія - Ворскла: стартові склади команд

Змагальний день в Українській Прем'єр-лізі відкриватиме матч між Олександрією та Ворсклою.
До вашої уваги стартові склади команд.
Чемпіонат України, УПЛ
6 тур
25 серпня
ПФК Олександрія - Ворскла
Олександрія: Паньків, Микицей, Бондаренко, Ковалець, Протасов, Пономар, Цуріков, Запорожан, Шендрік, Банада, Задерака.
Ворскла: Шуст, Пердута, ШАрпар, Карека, Мартиненко, Коломоєць, Кравченко, Кобахідзе, Чижов, Артур, Ребенок.
Нагадаємо, у Ворсклі визнали, що в клубі існують проблеми.
А вже зовсім скоро стане відомо де Ворскла гратиме матчі Ліги Європи.
Джерело - Чемпіон.