Гаврдіола пояснив ситуацію з Зінченком

Хавбек "містян" Олександр Зінченко близький до переходу в Бетіс, але поки він тренується з Манчестер Сіті.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Поки Зінченко - наш гравець. Будемо дивитися, що станеться до кінця місяця. Зараз він тренується з нами. І хоча його ситуація досить складна, я вражений його професіоналізмом і роботою на тренуваннях ", - цитує Гвардіолу офіційний сайт Ман Сіті.

21-річний Зінченко в минулому сезоні зіграв за Манчестер Сіті 14 матчів у всіх турнірах, а ось в поточному сезоні жодного разу не потрапляв у заявку на офіційні матчі.

Раніше українець був близький до переходу в Вулверхемптон, але в останній момент відмовився від трансферу. Також, за чутками, ним цікавляться Жирона і Селтік.

Ман Сіті, в свою чергу, має намір продати Зінченко, а не віддавати в оренду, що ускладнює ситуацію для українця, чия трансферна вартість оцінюється в 12-16 млн євро.

Джерело - sportarena.