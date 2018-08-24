ЗМІ: Манчестер Сіті хоче продати Зінченка

Манчестер Сіті хоче лише продати українця Олександра Зінченка.

Про це передає Трибуна з посиланням на Daily Mail.

За інформацією видання, перехід українського півзахисника Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті" в "Бетіс" все ще під питанням. Іспанський клуб хоче орендувати 21-річного футболіста на сезон з правом викупу, проте містяни не хочуть укладати таку угоду.

Манчестер Сіті хоче вести переговори лише на предмет повноцінного продажу футболіста.

Раніше переговори з футболістом вів Вулвергемптон, який готувався заплатити за гравця 16 мільйонів фунтів, що влаштовувало Мансіті, проте сам Зінченко відмовився переходити до складу вовків.

Джерело - Трибуна.