ЗМІ: Манчестер Сіті хоче продати Зінченка

Манчестер Сіті хоче лише продати українця Олександра Зінченка.
Про це передає Трибуна з посиланням на Daily Mail.
За інформацією видання, перехід українського півзахисника Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті" в "Бетіс" все ще під питанням. Іспанський клуб хоче орендувати 21-річного футболіста на сезон з правом викупу, проте містяни не хочуть укладати таку угоду.
Манчестер Сіті хоче вести переговори лише на предмет повноцінного продажу футболіста.
Раніше переговори з футболістом вів Вулвергемптон, який готувався заплатити за гравця 16 мільйонів фунтів, що влаштовувало Мансіті, проте сам Зінченко відмовився переходити до складу вовків.
Джерело - Трибуна.